Blac Chyna : Hystérique, elle déclare la guerre à ses ex, Tyga et Rob Kardashian

Seule contre tous ! Mère célibataire en charge de deux enfants en bas âge, Blac Chyna est aujourd'hui en pleine guerre contre ses deux ex, Tyga (père de son fils King, 4 ans) et Rob Kardashian (père de sa petite Dream, 5 mois).

Comme le rapporte le site TMZ, la starlette de 28 ans est en effet entrée dans une colère noire mercredi 29 mars en choisissant dans un premier temps de régler ses comptes avec Tyga. Sur Snapchat, la grande rivale de Kylie Jenner a publiquement humilié son ancien compagnon en affirmant qu'il ne lui versait plus de pension alimentaire. Hystérique et insultante, Blac Chyna a également expliqué que le rappeur de 27 ans n'avait pas payé la nounou de leur fils pour plusieurs services rendus et qu'il se servait également dans l'argent qui était destiné à King. Au passage, la jeune mère de famille n'a pas hésité à traîner Rob Kardashian et Kylie Jenner dans ses commentaires.

"J'ai plus d'argent qu'il n'y en a sur ton compte, Tyga. Donc va le dire à Kylie et Rob ! C'est pour le compte de notre fils que je contacte tes vieilles fesses. Tu as envie de faire croire que j'ai envie de toi. Lol Tyga, tu n'es qu'une sal*pe. Tu peux aller chez ta mère ou chez ta p*te, ou même appeler Terrell ou quelqu'un d'autre. Je t'attends", a-t-elle écrit, menaçante.

Toujours selon TMZ, Blac Chyna pense désormais que ses deux ex font équipe pour comploter contre elle et "répandre des mensonges à son sujet". Tout serait parti d'un vague malentendu : lorsque l'ancienne strip-teaseuse a contacté le rappeur pour lui réclamer de l'argent pour leur fils, celui-ci a pensé qu'elle souhaitait se réconcilier avec lui. Tyga en aurait ainsi touché un mot à Rob K, qui aurait tout répété à Blac Chyna... Qui est aussitôt devenue folle de rage.

Depuis sa rupture avec la mère de sa fille, le frère de Kim K se serait par ailleurs considérablement rapproché de Tyga, avec lequel il parle régulièrement de Blac Chyna. Petit problème, le jeune homme de 29 ans répète également tout ce qui se dit à Blac Chyna, qui n'apprécie rien de tout cela. Difficile à suivre ? On vous l'accorde ! De quoi faire un bon épisode pour L'Incroyable Famille Kardashian...