Rob Kardashian et Blac Chyna : En guerre, ils se disputent la garde de Dream

Séparés depuis le mois de février après avoir entretenu une relation chaotique au cours des douze derniers mois, Rob Kardashian et Blac Chyna se préparent aujourd'hui à se faire la guerre autour de la garde de leur petite Dream, âgée d'à peine 4 mois.

Selon les informations du magazine People, le frère de Kim K est effectivement dans le viseur de son ex-fiancée, qui souhaite désormais obtenir la garde exclusive de leur bébé. "Je m'attends à ce que les choses dérapent. Chyna veut la garde exclusive et accorder un simple droit de visite à Rob", a déclaré un proche de la famille ce 8 mars.

Depuis sa rupture avec la mère de son enfant, le jeune homme de 29 ans n'est "jamais seul avec sa fille", il est constamment entouré de ses proches. La momager de la famille, Kris Jenner, est régulièrement vue à ses côtés, à l'instar de ses soeurs qui lui rendent chaque jour visite pour lui apporter un soutien physique et psychologique. "Elles ont toujours eu des problèmes avec Chyna mais elles étaient contentes lorsque leur relation fonctionnait et que Rob était heureux. En définitive, elles se méfient toutes de Chyna et redoutent ses intentions", a-t-on ajouté.

Rob se concentre sur sa santé et sur le fait d'être un bon père

Actuellement, Rob Kardashian filme de nouvelles séquences pour les besoins de L'Incroyable Famille Kardashian. Mais comme le révèle l'informateur, la question se pose toujours de savoir s'il rempilera vraiment pour une seconde saison de Rob & Chyna, maintenant qu'il n'est plus avec Blac Chyna.

De son côté, le site TMZ a démenti sa propre rumeur selon laquelle les jeunes parents étaient de nouveau ensemble. S'ils ont bien été vus au domicile de la bimbo de 28 ans et que plusieurs voisins se sont plaints d'une certaine agitation dans le quartier (la police a été appelée en renfort sur les lieux après les plaintes du voisinage), une réconciliation n'est pas du tout d'actualité. "Rob était juste chez Chyna pour voir leur fille. Il se concentre sur sa santé et sur le fait d'être un bon père", ont écrit nos confrères.