Blake Lively : Même après une très courte nuit, la jeune maman rayonne

Récompensée du prix de la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans The Shallows (Instinct de survie, sortie le 17 août) en France, Blake Lively a évoqué sa maman mais aussi son mari dans le discours qu'elle a prononcé sur la scène du Microsoft Theater de Los Angeles. "Ma mère me disait toujours quand j'étais enfant : 'Ne laisse jamais personne te mettre des limites'", a-t-elle confié à l'audience, avant de s'adresser à Ryan Reynolds. Merci à mon mari qui est tout pour moi." Et de conclure, avec humour : "Vous ne pouvez pas l'avoir ! C'est le mien !"