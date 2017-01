Golden Globes 2017 : Blake Lively, Brie Larson... Les meilleurs looks

Premier point d'orgue (après les Oscars) de l'award season 2016-2017, les 74e Golden Globes ont réuni dimanche soir à Beverly Hills la crème de l'industrie du cinéma. Comme à chaque cérémonie de récompenses, les arrivées des invités ont donné lieu à la naissance d'une nouvelle catégorie.

Blake Lively, Brie Larson et Emma Stone et sont en lice pour le prix de personnalité la mieux habillée !

1 – Blake Lively : À l'origine, Blake Lively ne faisait qu'accompagner son mari Ryan Reynolds, nominé pour Deadpool, meilleur film comique ou musical (award remporté par La La Land). L'actrice de 29 ans et maman de deux petites filles l'a éclipsé sur le tapis rouge du Beverly Hotel, grâce à sa robe Haute Couture Atelier Versace.

2 – Brie Larson : Lauréate en 2016 (pour sa performance dans Room), Brie Larson s'est, cette année, contentée du rôle de présentatrice ! L'actrice de 26 ans a assuré sa mission avec élégance dans une robe Rodarte, et le soutien sans faille de son fiancé Alex Greenwald.

3 – Emily Ratajkowski : C'est en qualité de spectatrice qu'Emily Ratajkowski a assisté à cette nouvelle édition des Golden Globes. Une spectatrice sublime dans une robe Reem Acra fendue sur le devant.

4 – Emma Stone : L'héroïne de La La Land, sacrée à titre individuel dans la catégorie Meilleure actrice dans un film comique ou musical, prétend donc à un troisième Globe ! Vêtue d'une robe Haute Couture Valentino constellée d'étoiles, l'actrice de 28 ans a illuminé la cérémonie et brillé au côté de son partenaire Ryan Gosling, ultrachic en smoking Gucci.

5 – Hailee Steinfeld : Hailee était, elle aussi, nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans un film comique ou musical (The Edge of Seventeen). La jolie brune de 20 ans s'est inclinée mais se console avec une mention dans notre palmarès des stars les mieux habillées des Golden Globes. Sa robe lavande Vera Wang a connu un franc succès !

6 – Sienna Miller : Sienna Miller est intervenue sur scène au côté de Ben Affleck et de Zoe Saldana pour remettre une récompense. Les spectateurs et téléspectateurs des Golden Globes sont alors tombés sous le charme de l'actrice britannique, angélique en robe blanche Michael Kors Collection.

7 – Zoe Saldana : Craquante dans une robe Gucci, Zoe Saldana n'avait rien à envier à sa consoeur Sienna Miller ! L'actrice de 38 ans s'est rendue au Beverly Hilton pour la cérémonie au bras de son mari Marco Perego.

Et le Golden Globe de la personnalité la plus stylée est attribué à ? À vous, amis lecteurs et modeux, de vous prononcer !