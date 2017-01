Ryan Reynolds et Blake Lively : Couple divin et roi des Golden Globes 2017

Cette soirée était déjà presque une récompense en soi. Nommé aux Golden Globes 2017 pour sa performance dans Deadpool, Ryan Reynolds a marqué l'histoire en devenir le premier acteur nommé pour un rôle de super-héros. Il n'en fallait pas plus pour combler l'acteur canadien, aux anges.

Et c'est aux côtés de sa femme Blake Lively qu'il a tout naturellement fêté cet exploit, dimanche soir, lors de la 74e cérémonie des Golden Globes. Reparti bredouille dans sa catégorie – Ryan Gosling a logiquement triomphé –, le comédien de 40 ans n'a pas boudé son plaisir. Sur le tapis rouge, il a fait crépiter les flashs avec la mère de ses deux filles (Ines et James). Le couple était l'un des plus attendus de la soirée, et il n'a pas raté le coche face à d'autres outsiders tels que Justin Timberlake et Jessica Biel ou bien Natalie Portman et son chéri français.

Vêtu d'un costume noir Gucci, Ryan Reynolds a fièrement posé au côté d'une toujours sublime et impeccable Blake Lively. L'actrice et mannequin, qui avait dévoilé les coulisses de sa préparation sur Instagram, arborait une robe Versace qui a par ailleurs attiré le regard pour la présence immanquable de poches. L'ex-égérie Gucci portait également des bracelets Lorraine Schwartz pour parfait son look du soir.