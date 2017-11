Brahim Zaibat : Mort d'un membre de son ancien groupe Pokemon Crew

Des photos de profil et de couverture noires sur Facebook, le Pokemon Crew, dont faisait partie Brahim Zaibait, est en deuil. Le célèbre groupe de danse de hip-hop français a annoncé la mort de l'un de ses membres, Mehdi Meziane. Le danseur avait 33 ans.

Le coeur lourd, Ryad Fghani, leader du collectif de danse a ainsi écrit le 28 novembre : "Mes sentiments sont mélangés, douleur, tristesse, haine, choc, incompréhension. Ce week-end, la vie m'a enlevé mon petit frère !!!!!!!!! Depuis 20 ans, tu as toujours été à mes cotés, dans les moments difficiles, tu as porté ton crew, aidé, conseillé, motivé tous les danseurs qui t'entouraient. Ta vie tu l'as donné à la danse, aujourd'hui la Cie a perdu son pilier central, son oxygène, le coeur même du crew, un coeur trop fragile pour un monde artistique sans pitié. Au nom de tout les danseurs qui ont été à tes cotés : ON T'AIME........ Merci à tous le monde pour vos messages de condoléances et de soutien." Les causes de la mort ne sont pas évoquées.