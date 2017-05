Brandon et Brody Jenner réunis pour l'anniversaire de leur mère Linda Thompson

Le restaurant Nobu de Malibu est décidément l'endroit le plus prisé de Californie pour les célébrités qui veulent fêter leur anniversaire. Quand ce n'est pas l'Incroyable Famille Kardashian qui s'y retrouve pour célébrer l'anniversaire d'un des siens, c'est l'autre partie du clan Jenner qui s'y réunit.

Mardi 23 mai, deux des fils de Caitlyn Jenner, anciennement Bruce Jenner, sont venus déjeuner dans le célèbre restaurant de cuisine fusion japonaise. Brandon et Brody Jenner, tous les deux accompagnés de leurs chéries, sont venus rejoindre leur maman Linda Thompson, qui a fêté ses 67 printemps en famille.

L'ex-femme du champion de décathlon a été photographiée à son arrivée sur le parking de l'établissement où elle a salué ses deux fils et ses deux jolies belles-filles. Brandon Jenner, membre du groupe de musique Brandon et Leah, était avec sa femme Leah Felder ainsi que leur adorable petite Eva James (bientôt 2 ans) tandis que son petit frère, qui a participé à l'émission Laguna Beach : The Hills était avec sa fiancée Kaitlynn Carter.

"Le meilleur moment de mon dîner d'anniversaire avec Brandon, Brody, Leah, Kaitlynn, Eva, Sam et Louis", a écrit la birthday girl sur sa page Instagram, où elle a publié une photo de ses deux fils et sa petite-fille, face à la mer. Son ex-mari, dont elle s'est séparée en 1986, n'était pas de la partie, tout occupé qu'il est à promouvoir son nouveau livre Caitlyn Jenner : The Secrets Of My Life.