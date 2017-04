Caitlyn Jenner, l'opération de réassignation sexuelle : Ses franches confidences

Caitlyn Jenner a mis fin au débat dans une nouvelle interview avec Diane Sawyer. Deux ans après sa transition, l'ancien champion de décathlon s'est de nouveau confié à coeur ouvert dans le cadre de l'émission 20/20. En promotion pour ses mémoires, intitulées The Secrets of My Life, la star de l'émission I Am Cait a enfin répondu à la question que tout le monde se pose : a-t-elle oui ou non subi l'opération de réassignation ?

"J'ai voulu être honnête dans mon livre, mais cela ne signifie que j'ai envie d'en parler. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Les médias le feront peut-être, mais pas moi. J'en profite pour rappeler aux gens que ce n'est pas une question appropriée à poser à une personne transsexuelle. Je n'étais pas moins une femme avant de me faire opérer, parce que ce n'est pas cela qui nous définit en tant qu'être humain mais ce qu'il y a au fond de notre âme", a-t-elle déclaré tandis que la journaliste la questionnait sur son opération de réattribution sexuelle.

Caitlyn – anciennement Bruce – Jenner est passée sur le billard pour se faire définitivement opérer au mois de janvier 2017, soit deux ans après avoir annoncé sa transition au monde entier. Dans son ouvrage, dont la sortie est prévue le 25 avril prochain, elle déclare s'être sentie "merveilleusement bien et libérée". Une délivrance qui n'est pas du goût de toute l'Incroyable Famille Kardashian puisque l'ancien sportif de 67 ans a reconnu, sans citer de nom, que certains de ses enfants avaient pris leurs distances.

Des relations familiales tendues

"Je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est parce que je suis transgenre ou parce qu'ils sont très occupés. Bien sûr, j'ai davantage de nouvelles des Jenner, mais chacun a sa propre vie à gérer", a expliqué le papa de Kendall et Kylie (fruits de son union passée avec Kris Jenner), Brody et Brandon (nés de son mariage avec Linda Thompson), ainsi que Cassandra et Burt (nés de sa relation avec Chrystie Scott).

Quant à ses relations avec son ex-femme Kris Jenner, et alors que tout le monde s'attendaient à des révélations fracassantes, Caitlyn Jenner a tenu à faire savoir qu'elles "s'entendaient bien", même si elles "se parlent moins souvent qu'avant, chacune ayant avancé de son côté". De quoi mettre un terme définitif aux rumeurs qui les disent en guerre.

Coline Chavaroche