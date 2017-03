Caitlyn Jenner règle (encore) ses comptes avec Kris Jenner !

Après avoir largement documenté sa transition dans son émission de télé-réalité I Am Cait, Caitlyn Jenner se livre davantage encore dans un nouveau livre, à paraître le 25 avril prochain. Les mémoires de l'ancien champion de décathlon, intitulées The Secret of My Live, feront la part belle à son histoire d'amour passée avec Kris Jenner.

Si l'on en croit les informations du magazine Us Weekly, l'avocat de la communauté LGBT, âgé de 67 ans, va régler ses comptes avec son ex-femme, qui l'aurait "forcée à cacher qui elle était vraiment". Un informateur du site raconte que Bruce Jenner aurait évoqué le sujet de sa transition avec la matriarche de l'Incroyable Famille Kardashian, dès leur mariage en 1991. Un problème qu'elle "a eu vite fait de remiser au placard", assure la même source.

Caitlyn Jenner donnera donc sa propre version des faits dans son livre, qui sera sans doute bien différente de celle de Kris. Un autre informateur du magazine tabloïd affirme en effet que "toutes les accusations contre Kris sont infondées. Caitlyn nourrit du ressentiment envers Kris parce qu'elle n'a pu vivre la vie qu'elle voulait", rapporte-t-on chez Us Weekly.

Rappelons que Caitlyn Jenner aura attendu 65 ans avant de faire sa transition. Avant cela, elle est restée mariée vingt-deux ans avec Kris Jenner, avec qui elle a eu Kendall et Kylie Jenner. Caitlyn est aussi papa de quatre autres enfants, nés de précédentes relations.

Ses relations avec le clan Kardashian sont on ne peut plus tendues depuis qu'elle a fait sa transition. Kim et ses soeurs Khloé et Kourtney regrettant qu'elle ait choisi de porter leur mère sur la place publique tout le temps qu'aura duré sa transition. Ses mémoires ne devraient donc rien arranger.

Coline Chavaroche