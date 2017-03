Kim Kardashian en route pour un troisième enfant, malgré de gros risques...

Stupeurs et tremblements dans l'Incroyable Famille Kardashian. Contre toute attente, après deux grossesses extrêmement compliquées, Kim Kardashian toujours très chamboulée par son agression à Paris serait prête à remettre le couvert. Dans un nouvel extrait du prochain épisode du show, la femme du rappeur Kanye West a déclaré vouloir un troisième enfant.

"Je vais essayer d'avoir un autre enfant. Je veux que mes enfants aient des frères et soeurs mais les médecins ne pensent pas que cela soit prudent pour moi", a-t-elle annoncé à sa mère Kris Jenner et sa soeur Khloé Kardashian complètement sous le choc. "Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui puisse te mettre en danger", lui a alors répondu la matriarche du clan, très alarmée.

Rappelons que la maman de North (3 ans) et Saint West (1 an) a fait des pré-éclampsies lors de ses précédentes grossesses, qui ont compliqué ses accouchements et mis sa santé et celle de nourrissons en danger. Au point qu'après la naissance de son fils, elle déclarait à l'époque vouloir en rester là. Mais son mari Kanye West semblait pour sa part vouloir un troisième bébé, d'autant plus que le couple s'est récemment associé pour sortir une ligne de vêtements pour enfants.

Si elle ne peut plus donner la vie sans risquer de mettre la sienne en danger, la socialite de 36 ans pourra toujours envisager d'avoir recours à une mère porteuse. Une solution à laquelle elle songe déjà depuis quelques années et qui lui permettrait, outre de préserver son corps et sa santé, d'échapper à l'attention constante des médias qui pèse sur sa famille.

