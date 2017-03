Kim Kardashian en colère, traite son mari Kanye West de "c*nnard"...

La nouvelle saison de L'Incroyable Famille Kardashian continue de faire la part belle au rocambolesque braquage dont a été victime Kim au mois d'octobre dernier, en marge de la Fashion Week à Paris. La semaine dernière, la socialite de 36 ans livrait à ses soeurs – ainsi qu'à leur public – les détails de sa sordide agression.

Dans un nouvel épisode du show, la maman de North et Saint (3 ans et 1 an) se dit toujours aussi traumatisée par l'incident, au cours duquel elle s'est fait dérober plusieurs millions d'euros de bijoux avant de finir ligotée dans la salle de bain de l'hôtel de Pourtalès. La terreur ne la quitte pas, surtout la nuit, d'autant plus que son mari Kanye West a l'habitude de rentrer tard le soir après ses concerts. Ce qui n'est pas pour la rassurer.

"J'ai complètement paniqué. D'habitude, il emprunte toujours les escaliers de derrière. Du coup, je sais qu'il passe par les escaliers qui conduisent directement à ma chambre. Mais voilà que, cette nuit, il est passé par devant et tout ce que j'entendais, c'était le bruit de ses pas sur les marches", a-t-elle commencé, visiblement très chamboulée, à Kourtney et à sa mère Kris Jenner.

"Il était 3h du matin quand il est rentré, exactement à la même heure que le cambriolage. Après ses concerts, il n'entend jamais vraiment très bien à cause du bruit sur scène, donc j'ai crié : 'Bonsoir, bonsoir !' Exactement comme je l'ai fait le soir du cambriolage, mais bien sûr, il ne pouvait pas m'entendre", a-t-elle continué. Terrorisée, Kim s'est alors mise à sangloter en prenant sa petite fille – qui dormait avec elle ce soir-là – dans ses bras.

"Et puis il est entré dans la chambre et je lui ai dit 'Bonjour, c*nnard'. Je lui ai expliqué qu'il fallait qu'on réfléchisse à un plan pour qu'il s'annonce avant de rentrer", a-t-elle conclu. Kim Kardashian n'est malheureusement pas au bout de ses peines avec son mari puisqu'on sait que, dans les prochains épisodes, il lui fera une peur bleue en se faisant interner dans un hôpital psychiatrique après une terrible crise de nerfs.

En attendant, le nouvel épisode de L'Incroyable Famille Kardashian sera diffusé ce dimanche 26 mars sur la chaîne américaine E! Entertainment.

Coline Chavaroche