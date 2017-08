Brandon Jones (Pretty Little Liars) : L'acteur écope de six mois de prison ferme

Brandon Jones passe par la case prison. Connu du grand public pour avoir interprété le rôle d'Andrew Campbell dans la série Pretty Little Liars, l'acteur de 29 ans a été condamné lundi 28 août par un tribunal de Los Angeles à une peine de six mois de prison ferme pour agression à main armée, comme le rapporte le site TMZ.

Le comédien, que les téléspectateurs ont également pu apercevoir dans les séries The Fosters et Unbreakable Kimmy Schmidt, sera en liberté surveillée pendant trois ans et devra par ailleurs réaliser un mois de travaux d'intérêt général et suivre une thérapie afin de mieux maîtriser sa colère.

Rappel des faits

Cette condamnation fait suite à une violente altercation ayant eu lieu en avril 2016. Comme l'avait révélé TMZ à l'époque, Brandon James avait été arrêté après avoir menacé l'un de ses voisins avec une arme à feu. Incarcéré puis remis en liberté après s'être acquitté d'une caution fixée à 50 000 dollars, l'acteur avait été inculpé pour avoir brandi son pistolet, arme qu'il possédait légalement.

S'il écope aujourd'hui de six mois de prison ferme, c'est parce que ce n'est pas la première fois que Brandon James s'impose dans la rubrique des faits divers. En octobre 2015, le jeune homme avait déjà été mis en examen après avoir exhibé son arme à feu en public lors d'une première dispute avec son voisin. Initialement, il risquait jusqu'à cinq ans de prison.