Troian Bellisario (Pretty Little Liars), ex-anorexique, se confie sur la maladie

On savait qu'Ashley Benson avait eu des problèmes d'image corporelle sur le tournage de la série Pretty Little Liars, en revanche on ignorait qu'une autre des actrices, la jolie Troian Bellisario, avait elle aussi souffert des mêmes problématiques.

Lors d'un récent entretien pour le magazine Interview, l'interprète de Spencer Hastings dans la série adaptée de la saga littéraire de Sara Shepard a révélé avoir souffert d'anorexie. À tel point qu'à 31 ans, l'actrice a décidé de partager son expérience traumatisante dans un film, intitulé Feed, qu'elle a écrit, produit et dans lequel elle joue.

"Beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait seulement de perdre du poids ou d'être maigre, et je ne parvenais pas vraiment à leur faire comprendre qu'en réalité, il s'agissait surtout de garder le contrôle, c'était littéralement une question de contrôle. Personne – pas même ceux qui m'aime le plus comme mon compagnon, ma mère ou mon père – ne peut comprendre ce que j'ai réellement vécu", a-t-elle expliqué.

La fille du producteur et réalisateur Donald P. Bellisario et de l'actrice Deborah Pratt en a donc fait un film. Après son mariage avec l'acteur Patrick J. Adams, au mois de décembre dernier, et avant la fin de la série qui l'a révélée, Troian a décidé de faire de son rêve une réalité. Frustrée de ne pouvoir exprimer ses émotions à l'écran, elle a a écrit sa propre histoire qu'elle a portée à l'écran, avec le beau Tom Felton alias Drago Malefoy dans la saga Harry Potter, dans le rôle de son frère jumeau.

"Je me suis assise et j'ai écrit mon histoire. Ce n'est pas exactement ce qu'il s'est passé, mais je voulais faire un film qui permette aux gens de comprendre ce que c'est de lutter contre cette maladie. Ce n'est pas une maladie visible, c'est quelque chose que vous entendez et qui vous ordonne de ne pas manger – pour des raisons différentes et propres à chacun. Ce n'était pas possible pour moi de complètement m'en remettre sans que les gens que j'aime compatissent et comprennent ce que j'ai vécu", a-t-elle conclu.

Coline Chavaroche