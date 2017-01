Harry Potter : Retrouvailles entre Drago Malefoy et son père, les fans enchantés

Cinq ans après la fin de la saga Harry Potter au cinéma, les fans s'excitent toujours pour la moindre réunion entre deux ou plusieurs acteurs de la franchise. D'ailleurs, certains en jouent volontairement, prouvant qu'ils ont noué des liens forts dans la HP Family.

Actuellement à l'affiche de la série The OA dans lequel il campe un scientifique aussi flippant que fascinant, Jason Isaacs s'est rendu au Wizarding World of Harry Potter du parc d'attractions Universal à Orlando, le week-end dernier. L'homme qui campait le non moins impressionnant Lucius Malefoy dans Harry Potter, participait à la quatrième édition de A Celebration of Harry Potter, une convention officielle dédiée aux romans de J.K. Rowling et de leurs adaptations au cinéma. Il a croisé sur sa route Matthew Lewis (Neville Londubat), Warwick Davis (Professeur Flitwick) mais aussi et surtout Tom Felton, alias l'agaçant Drago Malefoy !

Oui, et c'est suffisamment rare pour être signalé, père et fils de fiction se sont retrouvés au même endroit et ont immortalisé cet instant sur les réseaux sociaux. Jason Isaacs a multiplié les posts sur Instagram et Twitter, affichant son bonheur de retrouver ses anciens partenaires de jeu et notamment celui qui a incarné son fils. Des retrouvailles qui sont même remontées aux oreilles de J.K. Rowling, qui s'est fendue d'un adorable message en smileys.