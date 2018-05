Brigitte Macron, en Russie, s'improvise danseuse de cirque !

Après avoir rendu hommage aux victimes du siège de Leningrad au cimetière de Piskarevskoïe, en présence des ministres Jean-Yves Le Drian (Europe et des Affaires étrangères) et Brigitte Nyssen (Culture), mais aussi du metteur en scène Robert Hossein et son épouse Candice Patou, le couple s'est séparé pour mener différentes visites chacun de son côté. Après un passage par le Grand Palais de Peterhof, la galerie d'art contemporain Marina Gisich et la maison de Dostoïevski, Brigitte Macron a passé du bon temps au cirque. Cette visite officielle est aussi l'occasion pour l'ancienne enseignante de défendre les thèmes qui lui sont chers tels que l'éducation et les enfants en situation de handicap.