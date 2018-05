Britney Spears : Traînée en justice par son ex, elle livre une riposte musclée

Mais pour qui diable Kevin Federline se prend-il ? Ce doit être la question qui résonne dans l'esprit de Britney Spears après que son ex l'a officiellement traînée en justice pour lui réclamer une augmentation de sa pension alimentaire.

S'il touche 20 000 dollars mensuels depuis leur divorce signé en 2007, l'ancien danseur de 40 ans affirme aujourd'hui que cette somme ne lui suffit plus à élever leurs deux fils, Sean (12 ans) et Jayden (11 ans). En outre, Kevin Federline (qui est père de trois autres enfants nés de deux femmes différentes) réclame trois fois la somme qu'il perçoit actuellement, prétextant que son âge ne lui permet plus de gagner confortablement sa vie en tant que chorégraphe et que ses revenus de DJ restent minimes en raison de sa faible notoriété.

L'un des arguments avancés est aussi qu'il estime que 20 000 dollars ne sont rien en comparaison à l'immense fortune de Britney Spears, qui empocherait pas moins de 34 millions de dollars par an selon Forbes. Mais celle qui a également touché le jackpot grâce à sa résidence à Las Vegas (137 millions de dollars) n'a pas l'intention de se laisser faire aussi facilement.

Mardi 23 mai 2018, l'interprète du tube Toxic a répliqué sec par l'intermédiaire d'un proche auprès de nos confrères de TMZ, livrant une contre-attaque musclée pour s'opposer à son ex. "Britney ne dépense pas plus pour ses garçons qu'il ne le fait. Il a du mal à s'en sortir parce qu'il doit nourrir trois autres enfants et son épouse et lui-même avec les fonds que Brit lui verse pour leurs deux enfants. La loi stipule que chacun des parents doit contribuer à l'éducation des enfants. Où est sa contribution ?", a-t-on confié. En résumé, ce n'est pas de la faute de la star américaine si son ancien mari est un fainéant à la tête d'une grande fratrie.

On attend impatiemment (et avec du pop-corn) la réponse de Kevin Federline...