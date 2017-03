Brooke Burke sirène sexy en bikini : La bombe s'éclate avec ses enfants

C'est en famille que la bombesque Brooke Burke s'est envolée sous le soleil deSaint-Barthélemy pour quelques jours de vacances paradisiaques. L'actrice et son beau gosse de mari David Charvet ont embarqué leurs enfants pour un séjour grand luxe sur la plage de Shell Beach à Gustavia dans les Antilles Française.

Un haut lieu de villégiature que la comédienne de 45 ans apprécie particulièrement puisqu'elle y retourne régulièrement et le considère comme "un de ses endroits préférés au monde". La sexy naïade et son mari, ex-star de la série Alerte à Malibu, étaient accompagnés de leur fils Shaya Braven (9 ans) et de leur fille Heaven Rain (10 ans), ainsi que de Sierra Sky, qui fêtera ses 15 ans ce 2 avril et que Brooke a eue avec son ex-mari Garth Fischer.

L'ancien couple partage aussi une grande, et très jolie Neriah (17 ans), qui a préféré partir quelques jours au ski avec des amis. La bombe a d'ailleurs publié des photos torrides d'elle en maillot de bain, profitant des jacuzzis de la station de Mammoth Moutain.

Dans les Caraïbes, Brooke et ses enfants ont profité de la plage et du surf pour décompresser. Malgré ses quatre grossesses, la mère de famille a dévoilé une silhouette longiligne et irréprochable dans un splendide maillot de bain deux-pièces, assorti à celui de sa fille que l'on aurait facilement prise pour sa soeur.

Le temps semble n'avoir aucune prise sur la beauté sans âge, qui rivalise de charme avec son mari. L'acteur et chanteur de 44 ans affiche la même plastique de rêve que sa femme, avec qui il fêtera bientôt son sixième anniversaire de mariage. Le couple, qui se fréquente depuis 2006, n'a pas pris une ride et s'aime toujours comme au premier jour. Mais quel peut donc bien être son secret ?!