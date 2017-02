David Charvet et Brooke Burke : Leurs vacances torrides sous le soleil

C'est sous le soleil que David Charvet et sa femme Brooke Burke ont fêté la Saint-Valentin. Le couple de stars s'est envolé en direction de la petite île de Saint-Barthélemy, où il a été photographié les mercredi 15 et jeudi 16 février, profitant du beau temps sur une plage de sable blanc. Les amoureux, qui séjournent au très prestigieux hôtel de l'Eden Rock, se sont offert une baignade dans les eaux turquoise, dévoilant leur plastique de rêve tandis qu'ils s'ébrouaient dans les vagues.

Toujours très épris l'un de l'autre après six ans de mariage, la bombe et l'acteur révélé par son rôle dans la série Alerte à Malibu se sont amusés comme des petits fous, sautant depuis une plateforme en pleine mer avant de se tomber dans les bras une fois revenus sur la terre. Entre plongeons un peu dingues et baisers salés, le couple s'aime toujours comme au premier jour.

"On s'aime et on rigole toujours autant, c'est toujours NOUS", a confirmé Brooke Burke sur sa page Instagram où elle a publié des photos du couple.

Le temps semble n'avoir aucune prise sur l'amour que la bombe de 45 ans porte à son mari, ainsi que sur son physique de rêve. En maillot, la gourou du fitness a dévoilé sa silhouette tonique et irréprochable, à peine marqué par ses quatre grossesses. Rappelons que Brooke Burke est maman d'Heaven (10 ans) et Shaya (8 ans), dont le papa est son mari actuel, ainsi que de Neriah (17 ans) et Serria (14 ans), de son précédent mariage avec Garth Fisher.