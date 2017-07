Brooklyn Beckham en couple avec la protégée de Justin Bieber...

Près d'un an après son ultime rupture avec l'actrice Chloë Grace Moretz, Brooklyn Beckham n'est plus un coeur à prendre.

Selon les informations du Page Six, le fils aîné de Victoria et David Beckham est effectivement en couple avec la très jolie Madison Beer. Tous deux âgés de 18 ans, les tourtereaux "se voient depuis quelques mois" et ont été aperçus "la semaine dernière lors d'un concert à Santa Clara" avant d'être repérés de nouveau ensemble à Los Angeles. Inséparables, ils ne se quitteraient plus d'une semelle, même s'ils se montrent volontairement discrets pour tenter de préserver leur idylle.

Repérée en 2012 par Justin Bieber après avoir publié plusieurs vidéos sur Youtube où elle était vue en train de chanter, Madison Beer est une graine de star qui monte. Au côté de Brooklyn Beckham, la jeune chanteuse peut être certaine de trouver un certain équilibre. Il faut dire qu'elle n'avait pas été très chanceuse en amour jusqu'à maintenant.

Début juillet, la diffusion d'un enregistrement audio dans lequel on entendait son ex-compagnon Jack Gilinsky l'insulter violemment avait provoqué l'indignation des fans. Sur Twitter, la protégée du Biebs avait alors encouragé ses admirateurs à ne pas suivre son exemple, elle qui était volontairement restée avec un homme qui la maltraitait. "Ne faites pas la même erreur que moi, il n'y a rien de plus important que votre propre sécurité. Quelle que soit la situation, personne ne mérite d'être traité de la sorte", avait-elle écrit.