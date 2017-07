Madison Beer : La protégée de Justin Bieber violemment insultée par son chéri

Il y a de l'eau dans le gaz entre la jeune Madison Beer et son chéri Jack Gilinsky, du duo Jack & Jack. D'après les informations du site JustJared, un enregistrement audio du couple en train de se déchirer a fait surface sur la Toile, et le jeune homme de 20 ans n'y va pas de main morte à l'encontre de la protégée de Justin Bieber.

Le chanteur n'aurait visiblement pas apprécié une blague de sa chère et tendre, qui s'est amusée à qualifier sa musique de "merd*que", ce à quoi il a répondu qu'elle "n'était qu'une p*te", et ce à plusieurs reprises ! La pétillante brunette de 18 ans a fini par lui rétorquer "qu'il n'était plus [s]on petit ami désormais" et qu'il "ferait mieux de s'en aller", pourtant il semblerait que les deux jeunes soient toujours ensemble aujourd'hui.

Les internautes n'ont pas tardé à condamner le comportement ainsi que les propos de l'interprète de Like That, qui fréquente la belle Madison Beer depuis trois ans mais n'a officialisé son idylle avec elle qu'il y a deux ans. Lynché par les Twittos, il a été forcé de s'excuser et de tenter de justifier ce dérapage. "Il n'y a pas rien qui puisse justifier les mots qui sont sortis de ma bouche et que vous avez pu entendre dans cet enregistrement", a-t-il commencé avant d'expliquer qu'il datait d'une époque bien sombre de sa vie.

"Les gens changent et peuvent apprendre de leurs erreurs. Je n'étais pas bien à ce moment-là et je n'avais aucun contrôle sur mes émotions. C'est très douloureux pour moi d'imaginer que certains puissent penser que cet enregistrement reflète qui je suis ou l'état de ma relation avec Madison aujourd'hui. C'est bien loin de la vérité. Comme tout le monde, nous avons eu nos hauts et nos plus mais Madison sait très bien que, sans elle, je n'aurai pas réussi à m'en sortir et à changer, ni à apprendre de mes erreurs. Je ne pourrai jamais assez la remercier d'avoir cru en moi durant cette période difficile", a-t-il expliqué sur son Twitter.

De son côté, Madison Beer, signée sur le label Island Def Jam, ne s'est pas encore exprimée sur ce bien triste incident.