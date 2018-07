Brooklyn Beckham : Pique-nique avec ses frères et Harper

La petite famille est finalement rentrée chez elle en musique, Brooklyn Beckham démontrant ses talents d'interprète en chantant à tue-tête le tube du groupe a-ha, Take On Me. "Les soirées avec les Beckham finissent toujours comme ça", a confié sa mère sur Instagram. Loin des rumeurs de divorce, ces vacances sont décidément placées sous le signe de l'amusement et de la détente.