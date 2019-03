Bruce Willis : Remake de son mariage avec Emma, Demi Moore est de la fête !

Le spring break dont Emma Heming Willis, épouse de l'acteur Bruce Willis, livrait il y a quelques jours un aperçu sur Instagram, les pieds dans une eau turquoise avec leurs filles Mabel (6 ans) et Evelyn (4 ans), n'était en réalité pas qu'une simple escapade printanière : le couple avait prévu de renouveler ses voeux à l'occasion de son 10e anniversaire de mariage.

"Il y a 10 ans jour pour jour, nous nous sommes mariés. Du coup, nous avons décidé de réitérer aujourd'hui", a écrit Emma le 21 mars 2019 dans sa story sur le réseau social, partageant quelques images de la cérémonie, organisée sur la plage des îles Turks-et-Caïcos, où la star hollywoodienne possède une ville, à Parrot Cay. Demi Moore , la première épouse du héros de la saga Une journée en enfer, était même présente pour célébrer leur amour, tout comme au moins deux des trois filles issues de leur mariage passé (1987-2000), Rumer (30 ans) et Scout (27 ans). Tallulah (25 ans) ne semblait pas prendre part à cette belle réunion de famille. Dix ans plus tôt, elles étaient déjà toutes à ses côtés - et même Ashton Kutcher, à l'époque en couple avec Demi - tandis qu'il convolait avec Emma Heming, au même endroit.

Les femmes de la vie de Bruce Willis, ainsi rassemblées, ont commencé par lui souhaiter le 19 mars un joyeux 64e anniversaire. "Il est la tasse sur ma soucoupe, le yin à mon yang, parfois l'huile pour mon vinaigre. Mais plus que tout, il est la véritable chance de ma vie. J'aime cet homme si fort que ça fait mal. Joyeux anniversaire Baba", a écrit Emma, 40 ans, en publiant un selfie d'eux tout flou.

"Joyeux anniversaire Daddio !!! Passer cette journée avec toi dans ton endroit favori, à te fêter et fêter ta famille, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je t'aime", a quant à elle déclaré Rumer Willis, postant une photo la montrant pendue au cou de son père sur la plage, à la nuit tombée. Le même genre d'image que sa soeur Scout a également partagée, avec un message plus élaboré : "J'étais trop occupée à le fêter et à rire avec lui pour poster une image, mais j'adore ces photos de nous. J'aime tellement mon daddio et je ne pourrais être plus reconnaissante du fait que cet homme est mon père. Il m'a tant appris et a partagé avec moi tant de joies et de moments malicieux. Et je suis aussi heureuse d'avoir pu nager avec lui dans l'océan hier, d'avoir entendu raconter des épisodes de son enfance que je n'avais encore jamais entendus (...) Je suis une fille qui a beaucoup de chance et je le sais", a-t-elle témoigné.