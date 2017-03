Burt Caesar (James Bond) : Son fils de 13 ans mort, il livre son terrible récit

Il y a près de six mois, un terrible drame survenait au domicile de l'ex-compagne de l'acteur Burt Caesar. Connu pour être apparu dans les films James Bond Demain ne meurt jamais et plus récemment Skyfall, le comédien britannique était venu rendre visite à sa fille et à son fils, Raheem. Quelques heures plus tard, l'adolescent de 13 ans perdait la vie en chutant par-dessus le balcon du onzième étage de l'immeuble, succombant à un traumatisme crânien, comme l'autopsie pratiquée plus tard allait permettre de l'établir.

Retour en arrière. Après une journée de semaine comme toutes les autres, Burt Caesar s'était rendu chez la mère de ses enfants pour passer du temps avec eux. S'assurant du bon déroulé des devoirs, il s'était ensuite chargé de leur préparer le dîner. Dans son témoignage publié ce 1er mars par le site du Daily Mail, le père de famille admet qu'il avait temporairement confisqué le téléphone portable de son fils pour qu'il puisse mieux se concentrer.

Il était aux alentours de 19h30 lorsque Burt Caesar a appelé Raheem pour lui signifier que le repas était prêt. "Il est venu de sa chambre et est passé à côté de moi dans la cuisine. Il a marché et est sorti sur le balcon mais très calmement", a-t-il déclaré. Dans son récit, Burt Caesar explique avoir vu Raheem se tenir à l'extérieur, sur le balcon, debout sur un tabouret. Son père le croyait "en train de prendre une photo de la vue" et ne s'est pas inquiété de son attitude. "Je me souviens lui avoir dit : 'Je te fais à manger' et il m'a répondu 'Oui d'accord', les portes se sont fermées, j'ai mis la nourriture au micro-ondes pendant 90 secondes. Lorsque l'alarme a retenti, je l'ai appelé et il n'y avait pas de réponse", a-t-il déclaré.

Ce n'est pas de ta faute

Au début, Burt Caesar a pensé que son fils se "cachait derrière des plantes". Mais c'est sa soeur qui a fait la macabre découverte en le distinguant plusieurs étages plus bas, "allongé au sol".

Des mois après le drame, la famille n'a toujours pas compris le geste désespéré de Raheem. Car tous les indices et témoignages tendent vers le suicide. Avant sa chute, l'adolescent avait envoyé un texto à l'une de ses amies. "Ce n'est pas de ta faute", avait-il écrit. Aux autorités, celle-ci a expliqué qu'elle n'avait jamais reçu de réponse à la question qu'elle lui avait alors retournée : "Qu'est-ce qui est de ta faute ?"

Un autre ami du garçon a confié aux enquêteurs que Raheem avait plusieurs fois sous-entendu son mal-être, mais ses réflexions n'ont jamais été prises au sérieux. "Il plaisantait souvent sur le fait d'être dépressif et sur le suicide. Son ton m'a toujours fait penser qu'il plaisantait." Une troisième amie a également affirmé que Raheem l'avait appelée une fois en lui disant qu'il était "contrarié et qu'il avait besoin de voir un psychiatre". Raheem n'a toutefois jamais partagé ses doutes et son mal-être avec des membres de sa famille.

Rendant hommage à un fils "aimant et brillant", Burt Caesar parvient quant à lui difficilement à faire le deuil de son enfant. "Cela fait cinq mois et demi et je suis toujours stupéfait de l'impact que ce petit garçon a eu sur le monde au court de sa très jeune vie", a-t-il tristement déclaré.