Camilla Luddington : La star de Grey's Anatomy est maman pour la première fois !

Camilla Luddington est maman ! La star de Grey's Anatomy a donné naissance à son premier enfant et a elle-même partagé l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. L'actrice a accouché d'une petite fille...

Sur Instagram, mardi 11 avril, Camilla Luddington a posté une petite vidéo d'elle et de son compagnon, l'acteur Matthew Alan (actuellement dans la série 13 Reasons Why sur Netflix), en compagnie de leur bébé. "Nous avons un nouvel amour dans nos vies... Notre douce petite fille... Hayden", a commenté la star en légende. Toutefois, celle qui incarne le personnage de Josephine Wilson dans la série médicale à succès n'a pas donné d'autres précisions, comme la date de naissance, mais, compte tenu de sa silhouette et de son air plutôt reposé, tout porte à croire qu'elle a attendu quelques jours avant de faire part de l'heureuse annonce...