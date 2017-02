Camilla Luddington (Grey's Anatomy) : Sexe de bébé dévoilé et parodie de Beyoncé

La grande famille Grey's Anatomy comptera prochainement un nouveau membre : le premier enfant de la bombe Camilla Luddington, alias le docteur Jo Wilson.

Tout comme elle l'avait fait à la fin du mois d'octobre pour annoncer sa grossesse, c'est sur sa page Instagram que la charmante actrice britannique de 32 ans a révélé le sexe de son bébé. Et c'est... une fille ! "Je suis excitée d'annoncer aujourd'hui que je vais avoir... une fille ! Je veux qu'elle grandisse en sachant combien les femmes sont fortes. Qu'elle soit une petite battante qui n'a pas peur d'utiliser sa voix et de se mobiliser pour ce qu'elle croit juste. Qu'elle parcoure la vie avec courage et gentillesse et qu'elle soit l'une de ces filles qui dit 'Viens t'asseoir avec nous !", a-t-elle partagé en fin de semaine dernière, arborant un magnifique sourire et un body Tomb Raider.