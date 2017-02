Beyoncé enceinte de jumeaux : elle annonce sa grossesse en photo !

Queen B, 35 ans, a ainsi pris de court ses fans comme les médias. En effet, l'information n'avait pas filtré dans la presse people, et personne ne l'avait vu venir même si cela fait des semaines que la bombe n'avait pas été photographiée, à un événement officiel comme dans la rue. En revanche, le festival Coachella avait annoncé au début du mois la venue de Bey à Indio où elle devait se produire les 15 et 22 avril prochains. Beyoncé sera-t-elle opérationnelle pour cet événement – elle sera la première artiste noire en tête d'affiche de Coachella – ou va-t-elle devoir annuler ? Visiblement enceinte de 4 à 5 mois sur la photo, l'interprète de Sorry et Run The World aurait-elle réussi à garder le secret le plus longtemps possible au point de nous faire espérer son retour sur scène au printemps – ce qui voudrait dire qu'elle est enceinte depuis 6-7 mois minimum.

Certains fans ont fini par avouer qu'ils auraient dû se douter de quelque chose lorsque la star avait publié une vidéo pour Noël dans laquelle elle apparaissait, ultra-sexy dans une robe bleue moulante et décolletée.