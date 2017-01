Beyoncé : Sa fille Blue Ivy, son portrait craché enfant !

La question s'impose souvent comme une rengaine : "À qui votre enfant ressemble-t-il le plus, à maman ou à papa ?" Quand il s'agit de sa petit fille Blue Ivy, Tina Knowles a un avis bien tranché.

Grande utilisatrice d'Instagram, la maman de Beyoncé a fait mouche lorsqu'elle a posté une photo d'un montage composé d'une photo de Blue Ivy prise pendant des vacances en famille et une autre de Beyoncé lorsqu'elle était petite, portant un chapeau de fête. La similitude est effectivement incontestable, même pose et même sourire. "On m'a envoyé ça. N'est-ce pas mignon ?", a commenté Tina Knowles, conquise par ses deux beautés. Et elle n'est pas la seule à trouver que Beyoncé et Blue Ivy sont identiques, ceux qui la suivent aussi. Ils sont 956 000 tout de même.