Camille (Koh Lanta) sublime pour un nouveau mariage de rêve en Italie

À une semaine près, Camille Sold (Koh Lanta) et Morgan Schneiderlin n'auraient pas pu se rendre en Italie pour être témoins du somptueux mariage de Matteo Darmian (joueur de Manchester United et ex-coéquipier de Morgan Schneiderlin) et de sa ravissante fiancée Francesca Cormanni. Pourquoi ? Parce que la figure marquante de Koh Lanta 2012 et le footballeur français s'unissaient eux-mêmes en France.

Mariés depuis le 8 juin dernier comme ils l'ont tout récemment révélé sur les réseaux sociaux, Camille Sold et Morgan Schneiderlin ont voyagé jusqu'à Rescaldina (à quelques kilomètres de Milan) pour assister à la magnifique cérémonie religieuse qui a uni le défenseur italien de 27 ans Matteo Darmian à sa belle.

Quelques jours après avoir elle-même porté une robe de mariée, brodée, dénudée au niveau des épaules et ornée d'un collier doré, pour son mariage civil avec Morgan Schneiderlin à la mairie, Camille Sold a opté pour un look incandescent, une combinaison rouge bustier, aux jambes larges et fendues. La peau joliment bronzée, la charmante Alsacienne semblait encore sur un petit nuage au bras de son mari, vêtu d'une veste de velours, d'une chemise blanche et d'un noeud papillon pour l'occasion. Le mariage religieux de Matteo Darmian et Francesca Cormanni, divine célébration de l'amour à l'italienne, leur a sans aucun doute rappelé de jolis moments encore très frais. L'un comme l'autre, les jeunes époux ont tenu à féliciter leurs amis sur Instagram, posant à leurs côtés lors pendant la réception qui a suivi.