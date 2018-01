Camille Lellouche (Quotidien) en deuil : Sa promesse à "un héros"...

C'est un coup dur pour la jeune et talentueuse Camille Lellouche...

La jeune humoriste de 31 ans qui nous fait tant rire dans Quotidien (TMC) avec ses Face Cam – après avoir été finaliste de The Voice saison 4 sur TF1 – vient d'annoncer avec beaucoup de tristesse que son grand-père était décédé.

"Hier j'ai perdu l'homme qui m'a guidée, appris, élevée. Mon Héros, mon Roi, tu étais l'élégance et le raffinement incarné, la discrétion et l'intelligence. Mon papy, mon papa, mon ami, mon confident, mon complice. Les gens doivent savoir quel HÉROS tu étais. Tu t'es enfui des camps de concentration où tu étais resté plus d'un an, tu as vécu l'enfer et pourtant tu ne t'es jamais plaint de rien. Tu as surmonté des épreuves insurmontables, sans jamais t'apitoyer sur ton sort, tu étais fort, puissant et d'une humilité qui me dépasse encore. Tu es et seras à tout jamais mon modèle, mon pilier, l'homme de ma vie, celui qui ne m'a jamais déçue, trahie ou fait de la peine. Je t'aime du plus profond de mon coeur, de mon être", a indiqué Camille Lellouche sur Instagram en légende d'un cliché de son grand-père souriant. Et d'ajouter comme une promesse : "Ta petite-fille qui te rendra encore plus fier que tu ne l'étais déjà."

Bien entendu, les admirateurs de la prometteuse humoriste lui ont adressé toutes leurs plus sincères condoléances. Nous nous joignons à eux.