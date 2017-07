Camping Paradis : Le tournage arrêté avant l'heure ? Laurent Ournac s'inquiète...

En commentaires, les internautes ont été nombreux à soutenir le comédien, mais aussi et surtout les pompiers, qui font leur possible pour éviter que le feu ne se propage. "Courage aux pompiers", "C'est tellement triste de voir notre région partir en fumée", "J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts", "Dégoûtée de voir encore et encore des incendies...", ont alors lancé certains.

Rappelons que les dernières saisons de la série de TF1 sont tournées au camping de l'Arquet, à Martigues (Bouches-du-Rhône). Et, la nuit dernière, après que plusieurs incendies ont mis en alerte les pompiers du Sud de la France, un nouveau feu s'est déclaré tout près, dans le village de Carro. Dans l'après-midi, "une centaine d'hectares" avaient été traversés par les flammes, selon le préfet Stéphane Bouillon, et 400 personnes et une dizaine d'habitations avaient été évacuées... 300 sapeurs-pompiers et 70 véhicules ainsi que 5 Canadair sont engagés dans cette lutte périlleuse.