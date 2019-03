Cancer d'Agathe Auproux : Matthieu Delormeau, Gilles Verdez... tous la soutiennent

Agathe Auproux s'est livrée sur un secret douloureux qu'elle cachait depuis quelques mois, ce lundi 11 mars 2019 sur Instagram. La chroniqueuse de Balance ton post (C8) est atteinte d'un cancer, un lymphome plus exactement, et ne souhaite plus le cacher.

C'est a travers un long message et des photos d'elle à l'hôpital qu'elle a levé le voile sur la maladie. De poignantes confidences qui ont beaucoup touché ses abonnés. Parmi eux, ses actuels ou anciens collègues de C8 qui ont tenu à lui apporter leur soutien. Sur Twitter, Matthieu Delormeau et Gilles Verdez, avec lesquels elle a collaboré dans Touche pas à mon poste, ont respectivement posté "Aujourd'hui toutes mes pensées vont à Agathe Auproux. On peut s'engueuler et s'aimer et se respecter. Je suis de tout coeur avec toi. Bats toi fort. Ce début 2019 est bien difficile", "Chère Agathe Auproux, je te donne toutes mes forces et tout mon Amour pour ton combat ! Tu as une incroyable et admirable énergie".

Géraldine Maillet a aussi tenu à lui adresser quelques mots : "Tellement bouleversée par le message si courageux et si digne d'Agathe Auproux... Agathe, tu donnes une force inouïe à tout le monde par tes mots et ta combativité. #fuckthecancer."

La chroniqueuse de Balance ton post Hapsatou Sy a quant à elle écrit : "Mon Agathe chérie, je t'adresse ce message d'amour et de soutien ! Tu vas gagner ! Ma jolie rencontre. Bisous ma petite bombe."