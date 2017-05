Candice Swanepoel : La jeune maman top model pose topless

Le 5 octobre 2016, Candice Swanepoel et son compagnon Hermann Nicoli ont accueilli leur premier enfant. La jeune maman top model a, depuis, retrouvé ses ailes d'ange de Victoria's Secret. Elle prête son visage et sa plastique de rêve au nouveau parfum de la célèbre enseigne...

"Quelle genre de bombe êtes-vous ?", demande Victoria's Secret sur la campagne publicitaire de ses nouvelles senteurs, baptisées "Victoria's Secret Bombshell" et "Victoria's Secret Paris", en hommage au défilé Victoria's Secret 2016. Candice Swanepoel en est l'égérie et apparaît sur une série de photos. Sur une des images, la bombe de 28 ans porte un charmant tanga en tulle et dentelle Victoria's Secret. Bras croisés lui couvrant la poitrine, dos à un pillier et devant le mirage d'une Tour Eiffel, Candice régale ses admirateurs et les clients de la marque américaine.

Candice Swanepoel se fait rare depuis la naissance de son fils Anacã. Elle a retrouvé la ferveur des soirées mondaines lundi 1er mai en assistant au Met Gala 2017 à New York, vernissage de l'expo annuelle du Costume Institute consacrée cette année à la créatrice japonaise Rei Kawakubo.

Ce samedi 6 mai, la Sud-Africaine a publié sur Instagram une nouvelle photo de son petit garçon, enveloppé dans une couverture violette, pour ses 7 mois.