Candice Swanepoel : A 4 mois, son adorable Anacã est son portrait craché !

Le fils de la belle Candice Swanepoel est déjà tout le portrait de sa mère. A seulement 4 mois, le bébé que l'ange de Victoria's Secret a eu avec son amoureux Hermann Nicoli a tout hérité de ses splendides parents.

La bombe a récemment publié une photo d'elle avec son jeune Anacã sur sa page Instagram et la ressemblance est saisissante. Mère et fils partagent les mêmes grands yeux bleus, un petit nez et des joues rebondies, tandis que leurs cheveux châtain clair ont une teinte presque identique. Hormis la longueur de leur crinière, ainsi que l'épaisseur de leurs lèvres - le bébé n'ayant pas encore la bouche aussi charnue que sa maman -, ils sont semblables en tout point !

Candice et son irrésistible petit garçon ont pris la pose l'un à côté de l'autre, allongé dans leur lit. Seulement vêtu d'un bas de pyjama et d'un collier d'ambre, une méthode naturelle utile pour soulager les maux de dents dont souffrent les bébés, Anacã a dévoilé son petit corps potelé. Etant donné les bons gênes de ses parents, mannequins tous les deux, le bébé devrait sans aucun doute avoir un physique de rêve dans les années à venir.

La bombe de 28 ans et le top brésilien Hermann Nicoli se fréquentent depuis le mois d'octobre 2005. Ils se sont fiancés il y a 2 ans, juste avant d'annoncer la grossesse de Candice au mois d'août 2015, sept mois avant l'arrivée de leur petit garçon.

Les deux tourtereaux, qui n'ont pas encore confirmé la date du mariage, ont récemment célébré la St-Valentin sous le soleil. "Depuis 2007 : avant même que les selfies n'existent. Joyeuse St Valentin", a-t-elle écrit sur sa page Instagram ce lundi 14 février, en légende d'une romantique photo de couple.