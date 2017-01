Candice Swanepoel : Comblée par son fils Anacã et un ventre plat retrouvé

Loin des mondanités hollywoodiennes ou du quotidien de la vie de top model, Candice Swanepoel découvre les joies de la maternité et renoue avec la nature ! Le mannequin a profité de ce début d'année pour adresser à ses plus de 10 millions d'abonnés ses meilleurs voeux pour 2017. Le message est illustré d'une photo d'elle et de son fils de 3 mois. Candice y porte un maillot deux-pièces noir et dévoile un ventre plat impeccable.

Anacã, premier enfant de Candice Swanepoel et Hermann Nicoli, est né début octobre. La nouvelle de sa venue au monde a été révélée par le photographe et ami de Candice Jerome Duran, auteur d'un message de félicitations adorable adressé sur Instagram à la bombe sud-africaine.

Anacã n'a que quelques jours d'écart avec sa future partenaire de jeu, la fille du mannequin Behati Prinsloo et son mari Adam Levine, Dusty Rose.

Quelques jours avant Noël, Candice Swanepoel s'était exprimée en faveur de l'allaitement en public, "un acte non pas sexuel mais naturel" pour le mannequin, excédé par les critiques dont les mères d'enfants en bas âge font l'objet.