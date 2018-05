Cannes 2018: Gilles Lellouche et son ex Mélanie Doutey face à Virginie Efira

Présenté Hors Compétition au Festival de Cannes 2018, Le Grand Bain a réuni l'une des plus belles distributions françaises de l'année. Une montée des marches forcément attendue et une jolie pression pour Gilles Lellouche, qui revient à la réalisation (son premier véritable long après Narco qu'il avait co-réalisé avec Tristan Aurouet en 2004) avec cette comédie dramatique.

Visiblement ému devant les caméras, l'acteur-réalisateur a pu compter sur la majeure partie de son cast pour l'épauler. À commencer par son ex-compagne Mélanie Doutey, avec qui il s'entend toujours bien malgré leur séparation. Guillaume Canet était également de la partie, sous le regard attendri de Marion Cotillard qui avait monté les marches avant lui, aux côtés des deux beautés que sont Virginie Efira et Leïla Bekhti.

Amuseur professionnel par excellence, Benoît Poelvoorde a dynamité le tapis rouge, sous les yeux de Philippe Katerine, lui aussi membre de cette distribution cinq étoiles. Thamilchelvan Balasingham, Alban Ivanov, Felix Moati, Mathieu Amalric, Marina Fois, Noee Abita et Jonathan Zaccai et le producteur Alain Attal complétaient ce très beau et riche tableau.

Prévu sur nos écrans pour le 28 octobre 2018, Le Grand Bain va proposer un regard très original sur un groupe d'amis. C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...