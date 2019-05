Cannes 2019 : Catherine Deneuve remet la Palme d'or, Antonio Banderas sacré

La 72e édition du Festival de Cannes se termine ce 25 mai 2019 avec comme Dernière Séance, c'est-à-dire comme film de clôture, le long métrage Hors norme d'Olivier Nakache et Eric Toledano, avec Vincent Cassel et Reda Kateb. La cérémonie démarre par les images marquantes de ce cru de 2019, avec notamment la Palme d'honneur remise à Alain Delon, la standing ovation pour Claude Lelouch et son film Les Plus Belles Années d'une vie, ainsi qu'une foule de magnifiques images de tapis rouges.

Edouard Baer accueille ensuite le public enthousiaste : "Voilà c'est fini, fin de séance. Il est temps de se reconnaître, qui d'entre nous a été touché par l'érotisme sulfureux d'Abdellatif Kechiche (...) qui a été bouleversé par le journal intime Douleur et Gloire, qui a été pris de plein choc par le film de Ladj Ly comme moi. (...) Et puis un moment tous ses films resteront derrière nous. Adieu polémique, coup de coeur, sans opinion, adieu talent, noeud papillon. (...) C'est ça qu'on cherche l'émotion, sinon c'est long la vie, sans émotion."

L'animateur enchaîne rapidement avec la Palme d'or du court métrage pour The Distance Between Us And The Sky de Vasilis Kekatos et a été remis par Claire Denis, présidente du jury de la Cinéfondation et Nadine Labaki, présidente du jury Un certain regard. Valeria Bruni Tedeschi et Rithy Pahn, président du jury de la Caméra d'or, remettent le fameux trophée du meilleur premier film de la sélection cannoise à Nuestras Madres de César Díaz.

Entre en scène le jury de la sélection officielle, mené par le président Alejandro Gonzalez Iñarritu, réalisateur de Babel ou encore The Revenant : Elle Fanning, Kelly Reichardt, Maimouna N'Diaye, Alice Rohrwacher, Enki Bilal, Yorgos Lanthimos, Robin Campillo et Pawel Pawlikowski. "Ce fut un immense honneur de représenter le jury, merci infiniment", dit le président. Une mention spéciale est décernée par Chiara Mastroianni (prix d'interprétation Un certain regard pour Chambre 212) et revient à It Must Be Heaven d'Elia Suleiman. Le prix du scénario est apporté par le charismatique Gael Garcia Bernal au film : Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. De quoi ravir ses actrices Noémie Merlant et Adèle Haenel, qui est aussi sa compagne.

Sur la musique Vous les femmes..., Reda Kateb remet le prix d'interprétation féminine à Emily Beecham pour Little Joe qui déjouent ainsi les pronostics en faveur de Virginie Efira (Sibyl). Le séduisant Viggo Mortensen arrive sur scène et parle français pour rendre hommage à Agnès Varda et de son amour pour le cinéma et de la vie. "Pour faire du bon cinéma, il ne faut pas montrer mais donner l'envie de voir", lui a-t-elle dit le temps d'un voyage. C'est sur cette phrase que l'acteur remet le prix de la mise en scène aux frères Dardenne pour Le Jeune Ahmed. "Nous avons voulu faire de ce film une ode à la vie (...) un appel à la vie, à la différence, ce qui est aussi la vocation du cinéma," clame le duo qui soulignera la performance du jeune acteur, Idir Ben Addi.

Michael Moore, lauréat de la Palme d'or en 2004 pour Farenheit 9/11, remet le prix du jury ex aequo à Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. Pour le prix d'interprétation masculine, c'est Zhang Ziyi qui a été choisie, elle qui fête ses vingt ans (!) de carrière. Elle le remet à Antonio Banderas pour sa performance dans Douleur et gloire de Pedro Almodovar qui ne sait pas s'il faut parler en français, en anglais ou en espagnol : "C'est un prix pour lequel je suis très reconnaissant, en mon nom mais aussi pour mon personnage, qui est Pedro Almodovar. Je l'ai rencontré il y a quarante ans, je le respecte, je l'admire, je l'aime. Il m'a tellement donné toute ma vie que cette récompense doit lui être dédiée. Lorsque Sylvester Stallone arrive sur le thème de Rocky, il enflamme la salle. C'est lui qui remet le Grand Prix du jury à Atlantique de Mati Diop, particulièrement émue par son trophée. Etincelante, Catherine Deneuve remet la Palme d'or avec le président du jury Alejandro Gonzalez Inarritu. Ce dernier déclare : "La décision que nous avons prise a été absolument unanime." Il annonce ensuite la prix ultime au film Parasite du Sud-Coréen Bong Joon-Ho ! Il succède à Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda.