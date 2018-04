Capitaine Marleau : Ce monstre sacré du cinéma qui a sauvé la série...

La série Capitaine Marleau connaît un succès incroyable sur France 3. En trois ans, l'audience du format porté par la comédienne Corinne Masiero (54 ans) et par la réalisatrice Josée Dayan a même doublé son audience pour atteindre les 7,2 millions de téléspectateurs le 17 avril 2018.

Pourtant, la série a failli ne jamais voir le jour à cause du manque de notoriété de son actrice principale. Dans Le Parisien, Anne Holmès, directrice de la fiction sur France 3, reconnaît avoir hésité à donner son feu vert au tournage de l'épisode pilote.

"C'était un risque, car personne ne connaissait Corinne Masiero. J'ai dit : 'Si vous avez Gérard Depardieu, OK !', et ils ont eu Depardieu", a-t-elle expliqué. Et la réalisatrice Josée Dayan de poursuivre : "Le principe était de la confronter à des actrices et acteurs majeurs." Cependant, Corinne Masiero a su s'imposer rapidement et les peurs de la direction de France 3 ont vite été évacuées. "Marleau est une sorte d'exutoire pour le public. Corinne Masiero est sincère et généreuse. Il y a beaucoup d'elle dans Marleau !", a analysé la réalisatrice de 74 ans.

Pour rappel, le rôle du Capitaine Marleau est né dans le téléfilm Entre vents et marées (réalisé par Josée Dayan en 2014), téléfilm dans lequel les apparitions de Corinne Masiero ont littéralement crevé l'écran... jusqu'à lui offrir sa propre série l'année suivante !

Après l'épisode de ce 24 avril 2018 (diffusé à 21h sur France 3), il faudra attendre octobre 2018 pour connaître la suite des aventures du Capitaine Marleau avec l'épisode inédit Double Jeu.