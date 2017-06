Capucine Anav en larmes dans TPMP : "Je ne voulais pas faire ça ici en direct"

"Après un an de collaboration avec Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. J'ai adoré cette expérience. Ça a été une aventure exceptionnelle, j'ai rencontré des gens de fou. C'était mon rêve de bosser avec Cyril, et il s'est réalisé. Mais à 26 ans, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter, peut-être parce que je ne me sens pas à la hauteur aussi", a déclaré il y a quelques heures Capucine Anav à Gala. Une annonce sur laquelle elle est revenue dans Touche pas à mon poste sur C8.

C'est Benjamin Castaldi qui a amené le sujet en poussant un coup de gueule. "J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, alors que l'on est une émission média, on ne donne pas le scoop à notre émission média et je trouve ça très moyen de ne pas l'annoncer en premier à la personne qui nous emploie", a-t-il déclaré, Cyril Hanouna s'empressant de préciser qu'il en avait parlé avec elle.

"Si je ne l'ai pas annoncée ici c'est parce que ça m'attriste et je trouve que TPMP est une émission d'humeur et je ne voulais pas le faire ici en direct parce que que je ne voulais pas pleurer", a-t-elle répliqué... en fondant en larmes. Et d'ajouter, alors que Cyril Hanouna l'a prise dans les bras : "Un grand merci à Cyril. On a beau dire tout ce qu'on veut sur toi, tu es quelqu'un qui laisse la chance aux jeunes et tu as un coeur énorme et j'ai passé une super année aux côtés de vous tous."

C'est alors que Baba a donné des précisions sur le départ de Capucine Anav. "Pour tout vous raconter, on en a parlé il y a deux semaines, on a décidé qu'on allait refaire des choses ensemble. C'est un amour de fille. Mais, elle trouvait qu'elle avait du mal à trouver sa place ici. Elle trouve que les autres chroniqueurs son trop forts. C'est plus dur pour elle d'être dans Touche pas à mon poste que dans Il en pense quoi Camille ?". Des propos confirmés par la belle brune : "J'avais l'angoisse avant chaque émission. Mon rêve depuis gamine c'est de faire de la comédie et on m'a fait une belle proposition. Et j'avais envie de faire un choix. (...) J'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose."