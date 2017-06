Capucine Anav quitte TPMP : "J'ai préféré partir avant de souffrir de mon image"

Après Thierry Moreau, Énora Malagré et Danielle Moreau, Capucine Anav quitte à son tour Touche pas à mon poste. Au micro de nos confrères de Gala, l'ex-candidate de Secret Story a annoncé la nouvelle, indiquant qu'elle préférait partir "avant de souffrir de [son] image".

"Après un an de collaboration avec Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. J'ai adoré cette expérience. Ça a été une aventure exceptionnelle, j'ai rencontré des gens de fou. C'était mon rêve de bosser avec Cyril, et il s'est réalisé. Mais à 26 ans, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter, peut-être parce que je ne me sens pas à la hauteur aussi", a déclaré Capucine Anav.

Enfin, la jeune femme a confié avoir pris cette décision "après quelques discussions avec Cyril". "Parce qu'on était d'accord sur le fait que je n'arrivais plus trop à trouver ma place sur quelques émissions. Du coup, je ne vois plus trop l'intérêt d'y être", a-t-elle poursuivi.

Consciente de son rôle d'ingénue dans Touche pas à mon poste, l'ex-chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 a par la suite reconnu qu'elle était "naïve" mais pas "débile". Plus encore, elle a affirmé que ce choix lui était propre : "Si je n'avais pas pris la décision d'arrêter TPMP, je sais pertinemment qu'à la rentrée, si je lui avais demandé de venir une fois par semaine ou deux fois par mois, il aurait fait appel à moi. Cyril est adorable avec ses chroniqueurs. Il ne nous laisse pas tomber."

Et si Capucine Anav quitte Touche pas à mon poste, c'est pour mieux rebondir. En effet, comme elle l'a confié à nos confrères de Gala, elle a "plusieurs propositions" à la télévision et au théâtre. "J'ai toujours rêvé de faire de la comédie, alors je me dis que c'est le moment d'essayer", a-t-elle ajouté, laissant entendre qu'elle monterait prochainement sur les planches.