Capucine Anav, sensuelle pour sa première : Malika Ménard pour l'applaudir

Jeudi 28 septembre, Capucine Anav a fait sa grande première au théâtre, face à un public. Tête d'affiche de la pièce La Fève du samedi soir au Apollo Théâtre à Paris, elle a été applaudie par quelques personnalités et amis.

La petite brune de 26 ans, très en beauté dans une robe scintillante, a donné la réplique à Patrick Veisselier et Renaud Roussel dans une pièce mise en scène par Éric Delcourt. Le pitch ? Employé au ministère des Finances, Pierre mène l'existence morne et routinière d'un quadra célibataire, naïf et ronchon, dont le seul rayon de soleil est son habituel rendez-vous cathodique avec Barbara Sunshine, pétillante et très sexy Miss météo de la TNT. Il se trouve que Barbara est, sans qu'il le sache, sa nouvelle voisine de palier. Un samedi soir, à cause d'une étourderie, Barbara, en plein désarroi amoureux fait irruption chez Pierre. Au fil d'une soirée improbable, s'installe un jeu inattendu de séduction entre la star et son fan. Mais c'est sans compter sur l'arrivée intempestive d'Andréas, photographe de guerre et séducteur un peu trop sûr de lui, qui déboule afin de renouer avec Barbara. Celle-ci improvise alors une manipulation vengeresse qui déclenche une cascade de quiproquos. Dans cet embrouillamini, la Miss météo aura bien du mal à faire la pluie et le beau temps !

Très heureuse de se lancer au théâtre, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste a pu compter sur le soutien de stars. Malika Ménard (Miss France 2010), actuelle animatrice sur NRJ12, la comédienne et humoriste Marion Dumas et son grand ami Benoît Dubois, ex-Secrétiste devenu chroniqueur du Mad Mag (NRJ12), étaient présents. Ce dernier n'est d'ailleurs pas venu les mains vides mais avec un gros bouquet de fleurs afin de féliciter sa BFF.