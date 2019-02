Carla Bruni : "Ma beauté est partie, j'en pleure tous les jours !"

"Je ne me trouvais pas particulièrement belle et c'est pour ça que je cherchais tous les regards", a confié l'interprète. À 19 ans, Carla Bruni a entamé une carrière de modèle pour gagner sa vie et être indépendante. Dès la fin des années 1980, la camarade de Naomi Campbell et Linda Evangelista s'est imposée comme l'un des supermodels les plus demandés. Mais bien des années plus tard, l'ex-top entretient une relation étonnante avec son image : "Ma beauté me déconcerte parce que je ne la vois pas beaucoup. Elle m'a tellement servi, elle doit exister quelque part, a-t-elle déclaré. Elle m'a donné un beau métier, elle m'a donné la possibilité d'être célèbre, mais maintenant, c'est comme une cause perdue, une peau de chagrin."

Elle poursuit : "Maintenant ma beauté est partie, j'en pleure tous les jours ! Le pouvoir qu'on lui a accordé ne m'a pas étouffée et il me manque." À 51 ans, l'ancien mannequin regrette sa jeunesse, tout en déplorant l'attitude de celles qui s'accrochent à tout prix à leur beauté : "Je trouve que c'est très dur de vieillir (...). Passer sa vie à essayer de garder l'apparence d'une jeune femme et y parvenir même parfois, a-t-elle affirmé. Pour moi, c'est l'incarnation du pathétique."