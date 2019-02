Carla Bruni et la maladie de son frère Virginio : un si lourd secret...

"Il a attrapé le HIV très, très tôt. Pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, il ne l'a dit qu'à moi dans toute la famille, a confié l'ancien top model. Donc on a passé de nombreuses et longues années où j'étais seule à savoir qu'il avait cette maladie, qui était comme une faucheuse à cette époque." Dans son entourage, le sida n'a pas seulement touché son frère aîné, mais également nombre de ses amis du milieu de la mode, particulièrement frappé par la maladie dans les années 1990 : "J'ai souffert de la maladie de mon frère, j'ai souffert de la maladie de tous mes amis que je voyais partir les uns après les autres..."

L'interprète explique alors pourquoi elle ne parle que très rarement de Virginio, qui était marin et photographe : "C'était quelqu'un de très, très pudique alors c'est difficile de parler de lui... J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose de lui qui encore entende. On espère ce qu'on peut ! J'ai fait une chanson sur lui qui s'appelle Salut marin et je l'ai faite en faisant bien attention au cas où il l'entendrait, que ça ne le gêne pas." Elle conclut alors en peignant un tendre portrait hommage : "Il avait cette réserve qui avait beaucoup de charme, il était solitaire, il aimait beaucoup sa femme et les femmes en général, il était très respectueux des femmes... Et voilà, il est parti vers 40 ans."