Carla Bruni-Sarkozy, son frère décédé du sida : "Un avant et un après la mort"

En 2008, la chanteuse franco-italienne avait également adressé une chanson hommage à Virginio, Salut Marin, extrait de son album Comme si de rien n'était. "Salut marin, bon vent à toi / Tu as fait ta malle / Tu as mis les voiles / Je sais que tu ne reviendras pas / On dit que le vent des étoiles / Est plus salé qu'un alizé / Plus entêtant qu'un mistral / Au revoir marin, tu vas manquer / Tes yeux bleus, ton air d'amiral", chantait-elle.