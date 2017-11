Carla Bruni-Sarkozy : Confidences sur Giulia qui "ressemble beaucoup à Nicolas"

Carla Bruni-Sarkozy continue d'enchaîner les confidences près de deux mois après la sortie de son nouvel album French Touch qui rencontre un réel engouement, comme les précédents. Lors d'un entretien accordé au média suisse Schweizer Illustrierte, la chanteuse et mannequin qui fêtera ses 50 ans le 23 décembre prochain évoque Giulia, sa fille de 6 ans née de son union avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy.

D'ordinaire très discrète sur le sujet, Carla Bruni-Sarkozy accepte de lâcher quelques commentaires touchants. Elle déclare ainsi : "Giulia ressemble beaucoup à Nicolas : elle a beaucoup d'énergie et de charme. Et elle aime les bonbons, tout comme lui !" Comme elle l'avait précédemment évoqué au cours d'une interview pour Version Femina en octobre dernier, sa fille partage le même amour pour la chanson qu'elle. "Elle chante tout le temps. Mais qui sait si c'est ce qu'elle fera plus tard ?", interroge-t-elle. L'épouse de Nicolas Sarkozy s'était montrée pourtant plus convaincue par une possible carrière dans la musique de sa "princesse" quelques semaines auparavant. On se souvient qu'elle avait déclaré : "Elle adore les chansons, je pense qu'elle veut être chanteuse, elle chante toute la journée" à Version Femina. Elle avait évoqué à cette époque le répertoire préféré de Giulia qui n'avait rien d'original pour une écolière qui a fait ses premiers pas à l'école primaire à la rentrée dernière : "Elle adore notamment Let It Go de la Reine des neiges. Il faut dire que les chansons des films Disney sont remarquables."

Bien que très occupée avec la sortie de French Touch, Carla Bruni-Sarkozy passe le maximum de temps possible avec ses enfants. Un besoin vital pour la chanteuse. "Moi, j'ai des enfants petits, et si je les quitte un mois, je meurs quoi. De tristesse, d'angoisse. Donc je fais environ dix ou quinze jours de tournée par mois. Et le reste du temps, je peux rester avec ma famille", a-t-elle récemment confié au cours d'une interview accordée à TV5 Monde le 15 novembre dernier. Preuve qu'elle est très investie dans le quotidien de Giulia, elle l'a accompagnée mercredi 22 novembre à sa première leçon de poney, immortalisée avec une adorable vidéo.