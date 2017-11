Carla Bruni et ses enfants : "Si je les quitte un mois, je meurs quoi"

Carla Bruni, qui poursuit la promotion de son nouveau disque, French Touch, s'est arrêtée dans les locaux de TV5 Monde, le 15 novembre. La chanteuse, qui donne également plusieurs concerts un peu partout dans le monde, s'est confiée sur son métier qui l'oblige parfois passer du temps loin de son clan...

Habituée à voyager, après avoir eu une carrière de mannequin puis avoir été première dame, Carla Bruni continue de parcourir les routes pour sa vie de chanteuse. Une passion qui l'anime mais pour laquelle elle n'est pas prête à tous les sacrifices. Par exemple, elle ne supporte pas d'être éloignée de ses enfants trop longtemps. "J'essaie de diviser la tournée, mon producteur – je le remercie de tout coeur – accepte d'adapter cette chose. Moi, j'ai des enfants petits, et si je les quitte un mois, je meurs quoi. De tristesse, d'angoisse. Donc je fais environ dix ou quinze jours de tournée par mois. Et le reste du temps, je peux rester avec ma famille", a-t-elle déclaré. La star a deux enfants : Giulia (6 ans, née de son mariage avec Nicolas Sarkozy) et Aurélien (16 ans, né de sa relation avec Raphaël Enthoven).

Carla Bruni, qui depuis la sortie de son disque le mois dernier a largement multiplié les confidences, a aussi livré que son mari écoutait toujours ce qu'elle faisait et qu'il portait sur son travail un regard bienveillant. À ce propos, la chanteuse a ajouté qu'il regardait le nouveau président, Emmanuel Macron, avec tout autant d'indulgence. "Il le trouve aimable. Mon mari ne connaît pas l'amer­tume, donc il a une atti­tude assez bien­veillante devant tous les poulains qui arrivent dans l'écurie", a-t-elle dit.

Thomas Montet