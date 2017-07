Carla Bruni-Sarkozy: "Je suis assez malheureuse loin de mon mari et des enfants"

Carla Bruni est de retour dans les bacs. Quatre ans après la sortie de son dernier album, intitulé French Songs, l'ancienne reine des podiums devenue chanteuse et première dame impose sa French Touch, à paraître le 6 octobre 2017.

La femme de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy revient avec un album de reprises, dans la langue de Shakespeare, des tubes des plus grands depuis AC/DC aux Rolling Stones sans oublier les Clash. Si l'on en croit un premier extrait tiré de ce futur opus, une reprise d'Enjoy The Silence de Depeche Mode, celui-ci s'annonce grandiose.

Comme elle l'a confié au magazine Gala, la belle Italienne de 49 ans est à la fois "impatiente, fébrile, joyeuse et inquiète" en pensant à l'accueil que le public réservera à son nouveau bébé, produit par David Foster, qui a travaillé avec Céline Dion et Mariah Carey notamment. La maman de l'adorable Giulia (5 ans, née de son mariage actuel) et du youtubeur Aurélien (16 ans, qu'elle a eu avec son ex Raphaël Enthoven) n'a pas trop de soucis à se faire car son fidèle public, impatient de la retrouver, l'attend de pied ferme.

La douce Carla Bruni réserve d'ailleurs une jolie surprise à ses nombreux admirateurs puisque sa maison de disques, Universal Music, a annoncé l'organisation d'une grand tournée mondiale pour soutenir ses onze morceaux, enregistrés entre Paris et Los Angeles.

"Je suis assez malheureuse loin de mon mari et des enfants, c'est le seul point sombre pour moi d'une tournée : être sans eux. Par bonheur, ce sont des globe-trotters, notamment mon homme, et c'est ainsi que l'on s'organise pour se retrouver, afin que le manque ne soit pas trop cruel... J'ai beaucoup apprécié mes derniers séjours aux Etats-Unis et j'adorerais passer du temps là-bas avec ma famille, mais je suis profondément attachée à la France et à l'Italie, je ne me vois pas m'installer ailleurs, en vérité", a-t-elle confié au magazine français.

Qu'on se rassure, Nicolas Sarkozy, désormais retiré de la vie politique (il a récemment intégré le conseil d'administration du groupe AccorHotels), trouvera sans doute le temps de venir la retrouver, lui qui la soutient depuis toujours de manière infaillible.

Coline Chavaroche