Carla Bruni-Sarkozy : Première leçon de poney pour sa "princesse" Giulia

Les mercredis de Giulia Sarkozy se passent au haras, la preuve en images grâce à sa maman. Bien que très occupée avec la sortie de son nouvel album French Touch, qui rencontre un véritable succès, dont elle continue d'assurer la promotion et auquel elle donne vie sur scène, Carla Bruni-Sarkozy passe le maximum de temps possible avec ses enfants. Un besoin vital pour la chanteuse et mannequin, qui fêtera son cinquantième anniversaire le 23 décembre prochain. "Moi, j'ai des enfants petits, et si je les quitte un mois, je meurs quoi. De tristesse, d'angoisse. Donc je fais environ dix ou quinze jours de tournée par mois. Et le reste du temps, je peux rester avec ma famille", a-t-elle récemment confié au cours d'une interview accordée à TV5 Monde le 15 novembre dernier.

Aussi proche de Giulia (6 ans, née de son mariage avec Nicolas Sarkozy) que d'Aurélien (16 ans, issu de sa relation passée avec Raphaël Enthoven), c'est avec sa fille qu'elle a passé une partie de la journée du mercredi 22 novembre 2017. Une journée particulière pour l'adorable écolière qui a intégré le CP à la rentrée.

Si l'on savait que Giulia pratiquait la danse, elle a ajouté une nouvelle activité à son catalogue d'occupations extrascolaires : l'équitation. Fière de celle qu'elle a pris l'habitude d'appeler sa "princesse", Carla Bruni-Sarkozy a tenu à partager la première leçon de sa fille sur Instagram. L'épouse de Nicolas Sarkozy a ainsi publié une vidéo de sa petite cavalière blonde, bombe sur la tête et doudoune bleue sur le dos, tenant son nouveau compagnon par les rênes. Giulia suit le groupe, très disciplinée.

Les internautes sont sous le charme de ce nouveau moment intime partagé : "WoW ! Très à l'aise la poupette !!", "Elle tient parfaitement bien son poney en main pour une 1re fois ! ", "C'est trop chou super mignonne", "Adorable".