Carla Bruni-Sarkozy : Giulia danse avec ses copines pour son anniversaire !

Aux États-Unis comme en France, durant sa promo, Carla Bruni a bien sûr eu l'occasion d'évoquer ses deux enfants : Aurélien Enthoven (16 ans), fils du philosophe Raphaël Enthoven, et Giulia, fille de Nicolas Sarkozy. Sur sa petite princesse blonde, Carla a révélé qu'elle se rêvait sans doute chanteuse et qu'elle l'avait inscrite dans une chorale pour l'aider à prendre confiance en elle : "C'est très bon de chanter avec les autres et puis cela peut permettre de se désinhiber", confie l'artiste dans Gala cette semaine.

Quant à son fils Aurélien, au profil plus scientifique, passionné de paléontologie, un domaine auquel il consacre une chaîne YouTube, Carla Bruni lui dédie sa reprise de Highway to Hell d'AC/DC sur son dernier disque. L'adolescent est en effet fan de métal. Sa mère est pleine d'admiration pour son érudition et ses choix bien affirmés, révélant par exemple dans Gala : "Il est vegan par militantisme. Pour protéger les animaux."