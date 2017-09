Carla Bruni-Sarkozy : Sa fille Giulia s'envole pendant la Fête à Neuneu

Vendredi 22 septembre, Carla Bruni défilait à Milan en l'honneur de Gianni Versace lors du défilé de l'anniversaire des 20 ans de sa mort. À peine de retour à Paris, la chanteuse retrouve ses enfants et redevient une maman presque comme les autres pour Aurélien Enthoven (16 ans) et Giulia Sarkozy (5 ans et demi).

Dimanche 24 septembre, deux jours à peine après l'explosion de flashs et d'applaudissements (le public était débout) provoquée par son apparition sur le podium Versace au côté de Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford et Helena Christensen, les supermodels fétiches de Gianni réunis par sa soeur Donatella, Carla Bruni s'est rendue à la Fête à Neuneu, une grande fête foraine qui se tient jusqu'au 8 octobre au bois de Boulogne, en compagnie de sa fillette.

Des mini-montagnes russes aux les chaises volantes en passant par la classique grand-roue, Giulia, qui vient de faire son entrée au CP, avait le choix pour s'amuser ! La petite a notamment choisi le trampoline comme le montre une vidéo postée par Carla sur Instagram. Filmée de dos, comme toujours pour protéger son anonymat, Giulia s'envole tandis que sa maman chantonne en italien l'inusable Volare. En légende, l'épouse de Nicolas Sarkozy écrit : "Programme du dimanche, été indien, ciel bleu et Fête à Neuneu... Et ma petite princesse vole au-dessus des toits."