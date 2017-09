George Michael : Fantasy, un single ultrasexy qui divise, 9 mois après sa mort

Des avis mitigés, mais de l'amour plus que tout : à quelques semaines du premier Noël sans George Michael, retrouvé mort le 25 décembre 2016 dans son lit, chez lui dans l'Oxfordshire, pour ce qui fut tragiquement son "last Christmas" à 53 ans, la sortie jeudi 7 septembre 2017 d'un "nouveau" single plein de groove et de flirt honore sa mémoire : Fantasy.

Cadeau de Nile Rodgers, ami que le chanteur anglais avait vraisemblablement mandaté avant de décéder, cet inédit qui n'en est pas un était déjà apparu en 1990 en face B des singles Freedom! '90 (sur le marché international) et That Day (sur le marché britannique), puis avait resurgi en 2016 sur une réédition de l'album Listen Without Prejudice. Le maître à groover de Chic, hitmaker toujours incontournable à 64 ans, l'a revampé pour signer un remix clairement à la mode qui ne s'interdit pas de trafiquer (au début) la voix de l'interprète de Careless Whisper.

George a appelé Nile Rodgers début 2016

La chanson a été diffusée pour la première fois sur BBC Radio 2, accompagnée d'un propos de l'ancien manager de George Michael, David Austin, lu par l'animateur Chris Evans : "Fantasy devait à l'origine figurer sur l'album Listen Without Prejudice et en être l'un des singles, mais il s'est sans qu'on sache trop comment perdu dans l'éther, a-t-il expliqué en révélant que le défunt chanteur avait exhumé le titre pour la réédition de cet album. George a appelé Nile Rodgers, son bon pote, début 2016 parce que tous deux ont toujours parlé la même langue musicale et Nile a retravaillé l'enregistrement."

Rodgers n'ignore pas que cette relecture posthume s'attirera sans doute des commentaires désapprobateurs et les a anticipés avec une sincérité désarmante : "J'espère que nous rendrons les fans fiers de la quantité d'amour que nous y avons mis", a-t-il commenté sur Twitter. Et de revendiquer, en découvrant les premières réactions mitigées, les émotions mêlées que le morceau ne manque pas de susciter : "Vous DEVEZ avoir des sentiments partagés. Il n'y a pas un coeur qui ait été plus que le mien empêtré dans une ambiguïté émotionnelle. Larmes, incertitude, bonheur & amour." Ce qui est indéniable, c'est que ce legs ressuscite le George Michael incroyablement sexy et irrésistiblement aguicheur des I Want Your Sex, Too Funky et autres Fastlove...

La promesse des soeurs de George

Cette révélation de Fantasy coïncide avec un message diffusé par les soeurs de George Michael, Melanie et Yioda, lesquelles assurent que toute la musique qui sera publiée à titre posthume sera "exactement comme il l'aurait voulue", fidèle "à ses ambitions et à ses intentions".

De son vivant, la popstar anglaise avait publié son dernier single en 2012, interprétant en clôture des Jeux olympiques de Londres White Light, un titre qui marquait les 30 ans de son premier single avec Wham! et était imprégné de ses moments difficiles quelques mois plus tôt, terrassé par une pneumonie – "le pire mois de [sa] vie". Au moment de sa mort, de causers naturelles induites notamment par une cardiomyopathie, George Michael préparait un nouvel album, son premier depuis le live orchestral Symphonica en 2014.

GJ